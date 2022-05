Da 15 senza Alberto, un premio porterà il suo nome

13 maggio 2007 – 13 maggio 2022

Sono passati 15 anni da quando Alberto Giani è tornato alla casa del Padre e oggi, nel giorno del 15esimo anniversario della sua morte, il Centro Italiano Femminile vuole ricordarlo e commemorarlo insieme a tutta la comunità di cui ha fatto parte e in particolar modo agli amici della Casa del Fanciullo, luogo che quotidianamente perpetua le sue azioni attraverso gesti di sostegno ai giovani e alle famiglie.

“In sua memoria – spiega allora il Cif di Fucecchio -, proprio oggi, pubblichiamo un premio per la scuola superiore Arturo Checchi, dove lui ha insegnato, attraverso il quale invitiamo gli alunni, guidati dai loro insegnanti di religione, come Alberto è stato, a ricercare e documentare le sue azioni svolte in ambito sociale e caritativo.

Confidando in una sentita partecipazione, condividiamo con la famiglia e gli amici cari, questa iniziativa affinché possa essere un nuovo punto di partenza per promuovere messaggi di pace e solidarietà tra i giovani. Grazie Alberto”.