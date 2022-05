Famiglie al centro, l’appuntamento con la Misericordia

Famiglie al centro, in una giornata promossa dalla Misericordi di San Miniato Basso. Il 22 maggio prossimo, a partire dalle 9, sarà una giornata all’insegna della condivisione, della convivialità pensata per le famiglie, durante la quale i formatori dell’associazione ed altri professionisti affronteranno temi formativi ed informativi importanti legati alla genitorialità come la disostruzione pediatrica e altre tematiche incentrate sulla salute delle mamme nel periodo della gravidanza e del post parto.

Saranno allestiti, inoltre, laboratori ludico educativi che coinvolgeranno grandi e piccini. Oltre a fare prevenzione, l’evento vuole informare le famiglie del territorio su una serie di professioni e servizi utili a risolvere varie problematiche e fornire nozioni di primo soccorso pediatrico.

Saranno affrontati anche il tema dell’allattamento insieme agli argomenti “Postura e Gravidanza: il viaggio del corpo verso un parto consapevole ” e “Dalla A di Addome alla P di perineo: l’alfabeto posturale del post parto”. Oltre a un’ostetrica e una fisioterapista, presenti anche uno psicoterapeuta, un pediatra che risponderà alle domande dei genitori, una doula che parlerà di questa figura di supporto alle mamme, una educatrice che presenterà il focus “SOS Capricci: come allenare emotivamente i nostri figli” e infine una insegnante di yoga.

Vi saranno anche altre attività come il body painting per le mamme in gravidanza, il baby wearing, una mini sessione di massaggio infantile e altri laboratori ludico creativi. L’ingresso è gratuito, mentre è richiesta la partecipazione al pranzo conviviale su prenotazione.