San Miniato, una passeggiata per la Giornata nazionale del sollievo

In onore della 21esima Giornata bazionale del sollievo, Gli amici dell’hospice nlus in collaborazione con l’associazione Erina, organizzano per domenica 29 maggio, la Walk for H.S.M, una passeggiata con visita guidata ad alcuni musei cittadini insieme alla guida turistica Sara Morini per l’hospice San Martino e le cure palliative. Il ritrovo sarà ai Giardini Bucalossi a San Miniato alle 9. Il percorso è lungo tre chilometri e la partecipazione gratuita con offerta libera. Il ricevuto sarà poi devoluto all’associazione Gli Amici dell’Hospice di Empoli.

La giornata, promossa dalla fondazione Gigi Girotti e supportata dal ministero della salute, prevede nella stessa mattina eventi culturali, sportivi e sociali al fine di contribuire alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura del sollievo.

Attraverso incontri ed eventi l’associazione si pone l’obiettivo di promuovere l’informazione e di diffondere i principi delle cure palliative, sviluppando la capacità di dialogo e riflessione su temi spesso ritenuti scomodi, sulla finitezza e sul ruolo della solidarietà nella realtà sociale. Organizzare corsi formativi per volontari e professionisti che, a vario titolo, svolgono attività di aiuto e cura alla persona è un ulteriore obiettivo, insieme a quello di fornire strumenti utili ad affrontare l’elaborazione degli eventi dolorosi legati alla fine della vita, con educatori, genitori e operatori.