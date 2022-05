Giornata nazionale della consulenza familiare, open day a San Miniato

In occasione della Giornata nazionale della consulenza familiare di sabato 28 maggio il Consultorio familiare diocesano Alberto Giani propone un open day nella nuova sede di via Vittime del duomo 4 a San Miniato, dalle 9,30 alle 12,30.

L’iniziativa è volta alla conoscenza e promozione delle attività. Insieme a Moira Checcucci e Gabriella Boldrini, consulenti familiari dell’equipe del consultorio, oltre alla visita guidata degli spazi della nuova sede, sarà possibile, per chi lo desidera, conoscere in modo diretto le informazioni utili per capire in che cosa consista il servizio di consulenza. Saranno offerte, inoltre, tutte le altre indicazioni, riguardo ai servizi e alle attività in corso di svolgimento o programmate a breve.