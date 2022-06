Infermiere spiate negli spogliatoi, Bagni: “Gesto di autentica violenza”

Dopo quanto emerso dall’indagine condotta all’ospedale San Giuseppe di Empoli in merito alle infermiere spiate con una microcamera mentre erano negli spogliatoi e sotto la doccia (qui la notizia), anche la consigliera alle pari opportunità della Città Metropolitana di Firenze, Angela Bagni, esprime piena solidarietà alle vittime.

“È stato un gesto di autentica violenza – commenta Bagni – che dimostra ancora una volta come certi elementi della società si ostinino a vedere e trattare le donne come oggetti“. Nel caso specifico “sono stati disprezzati l’intimità e il diritto alla riservatezza proprio nel momento in cui le dipendenti si apprestavano a iniziare o a terminare il proprio turno di lavoro in sanità, un settore cruciale al quale chiunque, e dunque anche chi ha compiuto questo gesto ripetuto di violenza, può rivolgersi: fermo restando che il gesto avrebbe avuto la stessa gravità se fosse stato compiuto ai danni di qualsiasi altra categoria di lavoratrici, in questa forma va a toccare il cuore dei servizi rivolti alla collettività e questo sottolinea la gravità di quanto accaduto”.

“Non vogliamo – conclude Bagni – che episodi simili si ripetano nel territorio metropolitano e per questo siamo ancora più determinati nell’educare i cittadini al rispetto delle differenze, della parità di genere, dell’integrità delle persone”.