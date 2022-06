Grande festa oggi alla Rsa Madonna del Rosario di Orentano per i 100 anni di Norma Controni.

Norma è nata infatti proprio a Orentano il 18 giugno 1922, 100 anni fa, ed è quindi vera orentanese doc. È stata anche la seconda nonna a far ingresso in Rsa Madonna del Rosario nell’anno 2012 appena aperta la nuova Rsa Madonna del Rosario ed oggi ha festeggiato i suoi primi 100 anni insieme ai due figli Manola ed Enrico, le nuore, i 3 nipoti e i 7 bisnipoti, tutto il personale della struttura, gli altri anziani della struttura, molti paesani, il parroco don Sergio Occhipinti ed il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti.

La grande festa si è svolta all’aperto, nel cortile della struttura socio sanitaria. Il direttore della Rsa Riccardo Novi ha ringraziato i familiari per il prezioso supporto assicurato nell’organizzazione della festa ed ha augurato a Norma altrettanti di questi anni.

Il figlio Enrico ha fatto “gli auguri commossi alla mamma anche da parte di tutti e ringrazia la struttura che la ha accolta e la assiste con grande professionalità”. In una giornata bella e calda, all’ombra degli ulivi della struttura si è svolta questa bella festa per Norma, per i familiari, per la struttura e per l’intera comunità.