Si sono presentati in tanti ieri (25 giugno) alla marcia per la pace attraverso il comprensorio del Cuoio organizzata dal movimento Shalom e dalla Fondazione I Care insieme ad associazioni laiche e religiose del comprensorio, tutte accomunate dal rifiuto della guerra e dai valori di solidarietà.

Una vera e propria mobilitazione per la pace, con al centro il conflitto in Ucraina, quella del comprensorio, dove già nell’aprile 2019 era stata organizzata la prima marcia per i diritti umani, centrata all’epoca sul dramma dei migranti e dei naufragi nel Mediterraneo. Insieme a Shalom e alla fondazione I Care nel comitato promotore l’associazione Popolo Uniti, l’associazione Hurria, l’Arci, la Cgil e l’Anpi, insieme a varie associazioni di volontariato presenti sul territorio, la Caritas, le società sportive e le case del popolo.

Tutti insieme a sfilare a paritre da due differenti punti di ritrovo: uno alla Casa Culturale a San Miniato Basso e l’altro in piazza XX Settembre a Fucecchio per un percorso parallelo sulla Tosco Romagnola e sulla provinciale Francesca, che ha toccato anche Ponte a Egola, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto prima di raggiungere il santuario di San Romano. Da qui la marcia è proseguita fino al circolo Torre Giulia.

In marcia c’erano i sindaci del territorio, i rappresentanti delle diverse associazioni aderenti ed anche l’assessora regionale Serena Spinelli.