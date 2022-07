Dall’Ordine degli psicologi un documento per tutelare il diritto all’aborto

Un documento per tutelare il diritto all’aborto, in modo da ribadire il diritto delle donne per una scelta autonoma e soprattutto sicura. Il testo, portato avanti dalla presidente della commissione regionale per le pari opportunità Francesca Basanieri, è stato siglato e promosso anche dall’Ordine degli psicologi della Toscana, oltre che da altri ordini professionali.

L’obiettivo è, si legge nel documento, “farsi carico della responsabilità di chiedere a tutte e a tutti di non abbassare la guardia” e di “tenere alta l’attenzione”.

“Per una donna decidere sull’aborto è difficile e complesso – commenta la presidente dell’Ordine degli posicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino – Anziché essere aperti al dialogo, assistere la persona, consigliarla, spesso ci troviamo di fronte ad attacchi e pregiudizi che hanno una forte incidenza sulla salute fisica e psicologica: siamo nel 2022 e questo non dovrebbe accadere. Questo testo serve a ribadire che si deve difendere, ad ogni costo la libertà di scelta di una donna”.

“Voglio ringraziare Francesca Basanieri – aggiunge Gulino -. Lo stesso vale per Sibilla Santoni, coordinatrice di Insieme per le professioni, che riunisce i Cpo degli ordini professionali, che è tra i promotori. Questa scelta è stata presa, da un un lato, dopo la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che ha annullato il diritto all’aborto, dall’altro – a livello regionale – in seguito a ciò che è accaduto a Gaia Nanni. È necessario prendere ulteriormente posizione: la società dimostri davvero di essere cresciuta. Non a parole”.