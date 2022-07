Un nuovo polo della salute per l’Empolese Valdelsa: sorgerà a Montespertoli

“Servono strutture sanitarie intermedie diffuse sul territorio e non più concentrate soltanto nelle grandi città”. Con queste parole il presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Alessio Spinelli, intervenuto questa mattina alla consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo polo della salute di Montespertoli, ha sottolineato quale sia il principale obiettivo che la sanità della Toscana centrale vuol raggiungere con i cospicui investimenti garantiti dal Pnrr. La nuova struttura montespertolese, che sorgerà in via Suor Niccolina Anselmi e ospiterà 700 metri quadri di ambulatori medici e la sede della Pubblica assistenza Croce d’Oro, andrà ad inserirsi in un percorso di ridefinizione della sanità territoriale.

“Un nuovo modello di servizi sanitari, più vicini ai cittadini – prosegue Alessio Spinelli – è quello che la recente esperienza della pandemia da Covid ha mostrato essere sempre più necessario. Occorre superare in fretta l’idea della concentrazione dei servizi in grandi poli cittadini, le cure e la presa in carico dei bisogni delle persone devono tornare sul territorio, pur mantenendo in vita l’esperienza positiva dei centri di specializzazione e di eccellenza creati negli ospedali più piccoli”.

L’avvio dei lavori del polo della salute a Montespertoli segna il raggiungimento di un importante traguardo. “Avviare un cantiere per un’opera pubblica così importante – spiega Spinelli – non è da considerare come un fatto scontato per più motivi: dalla burocrazia a cui dobbiamo sottostare alla difficoltà nel reperire finanziamenti passando anche per questo aumento dei prezzi incontrollato che si è verificato nell’ultimo anno”.

L’avvio dell’opera che verrà realizzata a Montespertoli, secondo il presidente della Società della Salute è da considerare come un punto di partenza e non di arrivo. “Grazie ai fondi Pnrr e ad altre fonti di finanziamento – conclude Spinelli – in tutti i comuni avremo strutture sanitarie intermedie, di prossimità che potranno rispondere in maniera più efficace ai bisogni dei cittadini”.