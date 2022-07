La Pubblica Assistenza di Fucecchio si è dotata di un nuovo mezzo per il trasporto sociale, totalmente green: è entrata infatti in servizio la Nissan Leaf 100% elettrica coi simboli della Pubblica assistenza fucecchiese, grazie a un’operazione di noleggio a lungo termine.

Il mezzo, come detto, è a zero emissioni e per questo è stato ribattezzato F0 (come zero sono le emissioni in atmosfera). Le chiavi sono state consegnate dall’amministratore delegato della Rent your Move Andrea Mortini nelle mani del presidente della Pubblica Assistenza Luigi Checchi.

Foto 2 di 2



L’auto elettrica, che trova riparo come tutti gli altri mezzi nella sede di via Foscolo, è già operativa e viaggia per le strade fucecchiesi e non solo, nell’ambito del servizio sociale. È il primo veicolo completamente green a disposizione dell’associazione di volontariato, che ha installato una colonnina per la ricarica elettrica nel proprio piazzale.

La Pubblica Assistenza, che nasce per aiutare il prossimo, ha optato per un noleggio a lungo termine, al momento della durata di 4 anni, che va nell’ottica di tutelare anche l’ambiente. L’associazione di volontariato ha anche raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la società di noleggio, che dietro apposizione del logo di quest’ultima sull’auto ha permesso di calmierare il prezzo del noleggio.

Un progetto inedito andato a buon fine, per la soddisfazione di entrambe le realtà coinvolte.