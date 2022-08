Rinnovata la collaborazione tra Auser Verde Argento e il Comune di Fucecchio

È stata rinnovata, il 28 luglio, la collaborazione tra Auser Verde Argento di Fucecchio e il Comune di Fucecchio, alla presenza del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, della vicesindaca Emma Donnini, dell’assessori Daniele Cei, Fabio Gargani, Emiliano Lazzeretti e Valentina Russoniello.

La collaborazione è stata approvata nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali che è volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. L’amministrazione comunale di Fucecchio, infatti, intende valorizzare il volontariato civico, in quanto rappresenta un’importante risorsa a livello sociale, culturale, sportivo e ricreativo.

L’associazione Auser Verde Argento di Fucecchio, infatti, porterà avanti progetti di pubblica utilità e interesse sociale integrando diverse attività. Specificatamente si confermano le attività di supporto ad interventi di cura, manutenzione, rimozione dei rifiuti abbandonati e sorveglianza del verde pubblico nelle zone di Parco Corsini, impianti sportivi di San Pierino, giardini attrezzati, via Sottovalle. Inoltre, i volontari, su richiesta di altri settori in adesione alla convenzione, collaboreranno a: manifestazioni civili, religiose o sportive, direzionamento della viabilità scolastica, ma anche in caso di sinistri stradali o simili o anche attività in concomitanza con il comando di polizia municipale.

Con questa decisione l’amministrazione comunale si propone, insieme all’associazione, di affrontare oltretutto la problematica della marginalità sul territorio, favorendo lo sviluppo di percorsi di integrazione e inclusione nei confronti dei cittadini che si trovano in situazioni di svantaggio. È siglata dunque la collaborazione tra i due enti per il benessere, supporto, sostegno, aggregazione e socializzazione della cittadinanza fucecchiese.

L’Auser (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà) è un ente nazionale che nasce nel 1989 con finalità assistenziali e agisce sul territorio tramite la Federazione nazionale delle Auser Volontariato. L’associazione porta avanti progetti propri o concordati con altri enti sostenendo coloro che si trovando in condizioni di svantaggio sociale, perseguendo l’idea del mutuo aiuto.