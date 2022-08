Possibili sviluppi del settore imprenditoriale fra la Toscana e la Costa d’Avorio. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha raggiunto telefonicamente la delegazione Shalom mentre era in riunione con il presidente Siama Bamba della grande Regione di Bangoue.

Dalla conversazione, raccontano dall’associazione, “è uscito un impegno per un patto d’amicizia e una fattiva collaborazione per lo sviluppo e per eliminare l’immigrazione irregolare”.