Lavoro e benessere dei dipendenti, la psicoterapia entra nelle aziende e diventa welfare

1 persona su 5 avvia un percorso di psicoterapia per questioni legate al proprio impiego. Questo è quanto emerge dall’analisi di Serenis.it, la piattaforma che aiuta le persone ad individuare il terapeuta più adatto alle loro esigenze.

I dati raccolti da Serenis (www.serenis.it) evidenziano uno stretto connubio tra posto di lavoro e salute mentale delle persone. Pressione sociale, paura di non essere all’altezza, ansie legate a ruolo e stipendio, dinamiche di demansionamento e mobbing, ma anche problemi esterni si ripercuotono sulla vita professionale: sono questi i fattori connessi all’area lavorativa che si incidono maggiormente sul benessere mentale dei dipendenti.

Serenis, le aziende guardano al benessere mentale dei dipendenti

Ecco perché sempre più imprese stanno rivolgendo la loro attenzione alla salute psicologica dei propri collaboratori (complice anche la recente introduzione del bonus Psicologo). “Da inizio anno a oggi – rivela Silvia Wang, co-founder di Serenis – abbiamo riscontrato un notevole aumento di richieste da parte di imprese, che siano piccole o medie ma anche grandi gruppi industriali, per poter offrire ore gratuite di psicoterapia online ai propri dipendenti. E in effetti quello del “terapeuta aziendale” come fringe benefit è un trend in crescita, apprezzato non solo dalle aziende ma anche dai dipendenti”.

Ciò si è già verificato in Serenis, che ha offerto ai propri impiegati la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio della piattaforma. Ma anche in imprese come Velasco e TantoSvago, che hanno stretto un accordo con questo portale per arricchire il piano di welfare aziendale di un nuovo benefit, con un unico e semplice obiettivo: mantenere e risollevare il benessere mentale dei dipendenti per ottenere dei benefici a livello di intera organizzazione.