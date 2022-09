Alloggi Erp, il Comune di Montopoli pubblica il bando

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di Montopoli Valdarno e due alloggi nel Comune di Castelfranco di Sotto. Si può presentare la domanda a partire da oggi (5 settembre) e fino al 3 novembre.

Le informazioni, il bando e la documentazione sono reperibili sul sito del Comune a questo link.