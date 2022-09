A Marti non si può votare, il Comune istituisce il servizio navetta

Nella scuola di Marti non si può votare. E allora il Comune di Montopoli Valdarno ha deciso di istituire un servizio navetta per permettere ai cittadini anziani o privi di mezzi propri di andare a votare a Capanne in occasione delle elezioni politiche 2022.

Il seggio elettorale di Marti infatti, è stato spostato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre dalle scuole elementari di Marti, alla scuola dell’infanzia di Capanne.

Domenica 25 settembre sarà quindi a disposizione un bus navetta che partirà dal parcheggio davanti alla scuola primaria di Marti per arrivare al parcheggio della scuola dell’infanzia di Capanne (sede di seggio). La navetta garantisce il servizio di andata e ritorno. Le partenze da Marti sono previste la mattina alle 9, 10, 11 e 12 e il pomeriggio alle 16, 17, 18 e 19.