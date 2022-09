Due nuovi servizi e tre mezzi per la Pubblica Assistenza di Ponticelli

Si allarga sempre più la grande ‘famiglia’ della Pubblica Assistenza di Ponticelli, a Santa Maria a Monte, che la prossima settimana inaugurerà ufficialmente due nuovi servizi e ben tre mezzi a disposizione dell’associazione. In una cerimonia aperta al pubblico alla quale parteciperanno autorità e vertici di Anpas, che negli ultimi anni non ha fatto che crescere fino a diventare un pezzo importante del tessuto sociale della frazione, dove adesso gli oltre 40 volontari porteranno l’apporto anche di due nuovi servizi, uno dei quali, in particolare, arriva a Santa Maria a Monte a seguito di un corso di formazione a cui si sono sottoposte alcune delle volontarie del presidio.

Si tratta di ‘Vanessa’, servizio di ascolto offerto da Volontarie Anpas preparate per affrontare il bisogno di aiuto delle vittime di violenza di genere, una piaga che in modo silenzioso e nascosto si dimostra sempre più radicata nel contesto socioculturale che stiamo vivendo. “Da oggi – raccontano dalla Pa – grazie alle nostre volontarie possiamo orgogliosamente dire di avere le persone che sanno recepire le richieste di aiuto e sanno cosa fare”.

Il secondo servizio in partenza è invece dedicato ai più giovani, “Pomeriggioinsieme“, doposcuola per bambini delle elementari con volontari che si prenderanno cura dei bambini dall’uscita di scuola fino a quando i genitori non potranno venire a riprenderli, garantendo loro pasti e svolgimento dei compiti, oltre a svago, divertimento e socializzazione in compagnia.

A tutto questo fanno da corredo tre nuovi mezzi: una nuova auto per i servizi di trasporto normale, un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto disabili ed una Nissan Navara, che sarà utilizzata per i servizi di antincendio. L’appuntamento con l’inaugurazione è per sabato 24 settembre alle 15,30, nella sede in via Usciana 44.