Associazione

“Bravi”: il presidente nazionale ha inviato un attestato di lode all’Associazione carabinieri di Fucecchio foto

Per la non comune disponibilità e sensibilità nel prodigarsi per le fasce più deboli della popolazione durante l'emergenza covid 19









Un attestato di lode con il quale il presidente nazionale dell’Associazione nazionale carabinieri Libero Lo Sardo ha evidenziato la non comune disponibilità e sensibilità nel prodigarsi per le fasce più deboli della popolazione durante l’emergenza covid 19, proprio secondo i principi delle radicate tradizioni che da sempre ispirano l’operato dell’Associazione. Il particolare e sentito ringraziamento è arrivato all’Anc di Fucecchio, che orgogliosa e fiera racconta come “Ci sono state molto gradite anche le parole con il quale il generale Lo Sardo ha voluto accompagnare la consegna dell’attestato”. “Desidero formulare – ha detto nella lettera – a tutti i volontari del nucleo di protezione civile il mio compiacimento per la significativa attività svolta con generosità e professionalità in favore della cittadinanza del comune di Fucecchio durante il periodo della pandemia”. Foto 3 di 3



“Aiutare la collettività – ha ricordato – rappresenta una delle principali prerogative della nostra Associazione molto apprezzate da parte dei cittadini”. “In qualità di presidente del nucleo – ha poi aggiunto Salvatore Spitaleri -, sono grato a tutti i nostri volontari che hanno meritato questo segno di riconoscenza e sottoscrivo in pieno quell’aggettivo che il Generale ha voluto aggiungere di suo pugno al suo saluto inviato: bravi”. Sostieni l’informazione gratuita con una donazione