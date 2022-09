Misericordie pisane al voto, Novi resta il presidente

Le 34 Misericordie del territorio della provincia di Pisa hanno rinnovato le cariche e rieletto come presidente per i prossimi 4 anni Maurizio Novi della Misericordia di Montecalvoli. “Ci eravamo prefissati – racconta – dei progetti all’inizio del mandato che sono stati messi da parte a causa della pandemia e della guerra. Ci siamo impegnati nell’assistenza alla popolazione distribuendo mascherine, consegnando spesa e farmaci a domicilio, fornendo un servizio psicologo gratuito telefonico per 8 mesi.

Adesso ci attendono altre attività. Sarà necessario pianificare sostegni per le Misericordie sempre più in difficoltà economiche, ma anche per alleggerirle dalla burocrazia introdotta dalla legge sul terzo settore. Inoltre, dovremo proseguire nel percorso con Regione e Asl per non far morire il volontariato. Ma vogliamo anche andare avanti con l’aiuto alla popolazione, per sostenere le fasce più fragili. Creando una casa per le donne vittime di violenza, solo per fare un esempio”.

Le elezioni si sono svolte la settimana scorsa a Peccioli e il consiglio si è poi riunito il 22 a Pontedera. Alla riunione di insediamento del consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell’associazione Misericordie Pisane hanno partecipato Chiara Barsacchi, Marco Fagiolini, Renato Lemmi, Maurizio Novi e Monia Poli per il primo e di Maria Cristina Cardellini e Carlo Masini per il secondo. Sono state anche attribuite le cariche all’interno del consiglio direttivo e in particolare sono stati eletti all’unanimità, oltre al presidente, Chiara Barsacchi vicepresidente (Cenaia), Renato Lemmi (Pontedera) tesoriere, Monia Poli (Volterra). Confermato anche nel consiglio di

amministrazione Marco Fagiolini (Vicopisano).