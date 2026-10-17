Raccolta alimentare, sabato di solidarietà nei Coop.fi

È in programma oggi, sabato 17 ottobre, la raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con Caritas Toscana e oltre 200 associazioni di volontariato. L’iniziativa coinvolgerà 146 supermercati Coop.fi nelle nove province toscane in cui opera la cooperativa.

Per tutta la giornata i clienti potranno acquistare prodotti di prima necessità e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei punti vendita. Tra i prodotti consigliati ci sono pasta, riso, olio, legumi, tonno, carne in scatola e passata di pomodoro. Si possono donare anche alimenti per l’infanzia, come omogeneizzati e latte in polvere, pannolini, oltre a saponi, shampoo, dentifricio e prodotti per la pulizia della casa.