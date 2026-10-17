una spesa solidale|
Raccolta alimentare, sabato di solidarietà nei Coop.fi
Coinvolti 146 supermercati in Toscana, oltre 2mila volontari e più di 200 associazioni
È in programma oggi, sabato 17 ottobre, la raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze e dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con Caritas Toscana e oltre 200 associazioni di volontariato. L’iniziativa coinvolgerà 146 supermercati Coop.fi nelle nove province toscane in cui opera la cooperativa.
Per tutta la giornata i clienti potranno acquistare prodotti di prima necessità e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei punti vendita. Tra i prodotti consigliati ci sono pasta, riso, olio, legumi, tonno, carne in scatola e passata di pomodoro. Si possono donare anche alimenti per l’infanzia, come omogeneizzati e latte in polvere, pannolini, oltre a saponi, shampoo, dentifricio e prodotti per la pulizia della casa.
Tutto ciò che verrà raccolto sarà distribuito dalle associazioni locali a mense sociali, empori della solidarietà e centri di ascolto, per rispondere ai bisogni delle comunità del territorio. “Ogni piccolo contributo può dare un aiuto concreto e immediato a chi si trova in difficoltà“, sottolineano Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie, ringraziando cittadini e volontari che parteciperanno alla giornata.