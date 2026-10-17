Visite mediche gratuite a San Miniato Basso, torna l’iniziativa

L’appuntamento è al poliambulatorio della Misericordia , che mette a disposizione i propri spazi. Le prenotazioni partiranno alle 8,30 , mentre le visite inizieranno alle 8,45. Le prestazioni saranno effettuate in ordine di arrivo.

Tra i servizi offerti ci sono ecografie, visite ortopediche, senologiche, reumatologiche, pneumologiche e cardiologiche, oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi, controlli della glicemia e delle urine, misurazioni dell’udito, consulenze nutrizionali e supporto per la terapia del dolore e la fibromialgia. Previsti anche test psicologici per la prevenzione dell’Alzheimer.