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Visite mediche gratuite a San Miniato Basso, torna l’iniziativa
Al poliambulatorio della Misericordia numerose prestazioni specialistiche senza costi
Visite specialistiche gratuite e prevenzione: domani, domenica 18 ottobre, torna a San Miniato Basso l’iniziativa dei medici cattolici dell’Amci della Diocesi di San Miniato.
L’appuntamento è al poliambulatorio della Misericordia, che mette a disposizione i propri spazi. Le prenotazioni partiranno alle 8,30, mentre le visite inizieranno alle 8,45. Le prestazioni saranno effettuate in ordine di arrivo.
Tra i servizi offerti ci sono ecografie, visite ortopediche, senologiche, reumatologiche, pneumologiche e cardiologiche, oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi, controlli della glicemia e delle urine, misurazioni dell’udito, consulenze nutrizionali e supporto per la terapia del dolore e la fibromialgia. Previsti anche test psicologici per la prevenzione dell’Alzheimer.
Per il controllo della glicemia e l’esame delle urine è necessario presentarsi a digiuno. Le visite termineranno alle 12,30. Durante la mattinata sarà possibile donare farmaci non scaduti, anche se già aperti, destinati alle popolazioni bisognose attraverso l’Opera Missionaria farmaci. Saranno raccolti anche occhiali usati.