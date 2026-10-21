Crescita|
Fucecchio, torna ‘Geni’: cinque incontri per aiutare i genitori
Al via il percorso dedicato alle famiglie con figli alle medie e alle superiori
Confrontarsi sulle difficoltà educative e accompagnare i figli nelle diverse fasi della crescita. Riparte a Fucecchio il progetto Geni – Genitori si cresce, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Società della Salute.
Il percorso è rivolto ai genitori con figli che frequentano le scuole medie e superiori e prevede cinque incontri per ciascun gruppo, condotti dalle psicologhe Claudia Capozza e Fabiola Ribechini.
Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 18,30 alle 20 al Centro Giovani SottoSopra, nell’Auditorium La Tinaia di Parco Corsini.
Per i genitori degli studenti delle medie si parte mercoledì 4 novembre, con successivi incontri fino al 14 aprile 2027. Per quelli delle superiori il primo appuntamento è fissato al 25 novembre, con conclusione il 28 aprile 2027.
“Vogliamo offrire alle famiglie un’occasione concreta di confronto e supporto nel delicato compito di accompagnare i figli durante la crescita”, sottolinea la sindaca Emma Donnini, evidenziando l’importanza di condividere esperienze e strumenti educativi con il sostegno di professionisti.
Le iscrizioni devono essere presentate entro il 31 ottobre, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune. Ogni gruppo potrà accogliere al massimo 20 famiglie. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno considerate la data di presentazione della domanda e la residenza nel territorio comunale.