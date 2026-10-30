San Miniato, il modello educativo per l’infanzia conquista l’Europa

San Miniato si conferma un punto di riferimento internazionale per l’educazione della prima infanzia . Negli scorsi giorni la città ha partecipato a uno scambio europeo con Varsavia e Helsinki , promosso dalla European Urban Initiative.

L’incontro è stato dedicato alla condivisione di buone pratiche per lo sviluppo dei servizi educativi , con particolare attenzione all’organizzazione degli spazi, alle attività in piccoli gruppi e alla formazione del personale .

A rappresentare San Miniato sono stati Aldo Fortunati e Barbara Pagni del Centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia La Bottega di Geppetto .

“È motivo di grande orgoglio poter condividere le nostre esperienze con capitali europee come Helsinki e Varsavia”, hanno commentato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Scuola e alla Cultura Matteo Squicciarini, ribadendo l’impegno a investire nella qualità e nell’innovazione dei servizi educativi.