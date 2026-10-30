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San Miniato, il modello educativo per l’infanzia conquista l’Europa

30 ottobre 2026 | 11:52
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di Redazione

Redazione

San Miniato, il modello educativo per l&#8217;infanzia conquista l&#8217;Europa

Confronto internazionale con Varsavia e Helsinki nell’ambito del programma City-to-City Exchanges

San Miniato si conferma un punto di riferimento internazionale per l’educazione della prima infanzia. Negli scorsi giorni la città ha partecipato a uno scambio europeo con Varsavia e Helsinki, promosso dalla European Urban Initiative.

L’incontro è stato dedicato alla condivisione di buone pratiche per lo sviluppo dei servizi educativi, con particolare attenzione all’organizzazione degli spazi, alle attività in piccoli gruppi e alla formazione del personale.

A rappresentare San Miniato sono stati Aldo Fortunati e Barbara Pagni del Centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia La Bottega di Geppetto.

“È motivo di grande orgoglio poter condividere le nostre esperienze con capitali europee come Helsinki e Varsavia”, hanno commentato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Scuola e alla Cultura Matteo Squicciarini, ribadendo l’impegno a investire nella qualità e nell’innovazione dei servizi educativi.