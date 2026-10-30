scuola senza confini|
San Miniato, il modello educativo per l’infanzia conquista l’Europa
Confronto internazionale con Varsavia e Helsinki nell’ambito del programma City-to-City Exchanges
San Miniato si conferma un punto di riferimento internazionale per l’educazione della prima infanzia. Negli scorsi giorni la città ha partecipato a uno scambio europeo con Varsavia e Helsinki, promosso dalla European Urban Initiative.
L’incontro è stato dedicato alla condivisione di buone pratiche per lo sviluppo dei servizi educativi, con particolare attenzione all’organizzazione degli spazi, alle attività in piccoli gruppi e alla formazione del personale.
A rappresentare San Miniato sono stati Aldo Fortunati e Barbara Pagni del Centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia La Bottega di Geppetto.
“È motivo di grande orgoglio poter condividere le nostre esperienze con capitali europee come Helsinki e Varsavia”, hanno commentato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Scuola e alla Cultura Matteo Squicciarini, ribadendo l’impegno a investire nella qualità e nell’innovazione dei servizi educativi.