PISA – Quasi 800mila euro destinati a sostenere famiglie e cittadini che attraversano situazioni di difficoltà economica e sociale. Il Comune di Pisa ha previsto quattro diverse misure di aiuto per il 2026, rivolte al pagamento delle utenze domestiche, agli anziani non autosufficienti, all’acquisto di farmaci e alle famiglie con nuovi nati.

La misura più consistente riguarda il Bonus luce e gas, per il quale sono stati stanziati 350mila euro. Le domande ammesse e finanziate sono 1.204, a fronte di 1.506 richieste complessive. Il contributo, fino a 300 euro, servirà a rimborsare le bollette relative all’abitazione di residenza per i consumi registrati dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

Approvate anche le graduatorie provvisorie del Bonus anziani e del nuovo Bonus farmaci di fascia C. I due interventi, che non possono essere cumulati, dispongono complessivamente di 355mila euro.

Al Bonus anziani sono destinati 340mila euro. La misura, riservata alle persone anziane non autosufficienti residenti a Pisa, ha registrato 214 domande ammesse. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di 1.588,78 euro.

Il Bonus farmaci di fascia C, invece, rappresenta una misura sperimentale rivolta agli over 70 in condizioni di particolare difficoltà economica. L’obiettivo è contribuire alle spese per medicinali non coperti dal Servizio sanitario nazionale. Per questo intervento sono stati stanziati 15mila euro: le domande provvisoriamente ammesse sono cinque, con un contributo di 300 euro ciascuna.

Novantamila euro sono infine riservati al Bonus mamma e bebè, destinato alle famiglie residenti nel Comune di Pisa per le spese legate alla nascita o all’ingresso di uno o più figli nel nucleo familiare durante il 2026.

Le richieste ammesse sono 165 e riguardano complessivamente 168 bambini. Il contributo provvisorio previsto è di 535,71 euro per ciascun figlio.