Addio a Gennaro Andreozzi, storico sindacalista Cgil dei calzaturieri

E’ un giorno di lutto per il sindacalismo del comprensorio, che proprio in queste ore viene a scoprire della morte di Gennaro Andreozzi, storico dirigente della Cgil.

Classe ’46, originario di Aversa, in Campania, arrivò giovane in un Comprensorio del Cuoio dove il volano conciario e calzaturiero era a pieno regime. Un viaggio, dal sud in Toscana, che come molti colleghi del sindacato ricordano oggi non fu solo legato a motivi di lavoro, quanto anche alla sua attività sindacale. “Gli avevano fatto terra bruciata attorno – dicono – venne in Toscana e continuò il suo impegno”.

Una passione che Andreozzi ha speso per oltre trent’anni nel sindacato del settore calzaturiero. Impegno che poi continuò, dopo la pensione, nel sindacato pensionati Italiani della Cgil, di cui è stato fra i massimi esponenti a livello provinciale. Presenza fissa ai cortei del Primo Maggio, ai quali spesso ha dato il suo contributo anche dal palco, da tempo era segretario della Lega comunale dello Spi a Montopoli.

Fra i primi a ricordarlo, oggi, c’è anche infatti il sindaco montopolese Giovanni Capecchi. “Un punto di riferimento per la comunità, un uomo capace, ma anche un mio caro amico” dice il primo cittadino di Montopoli. “Il nostro territorio – continua poi – perde una figura da sempre impegnata a favore dei più deboli, dei più fragili. Gennaro non si è mai risparmiato, dando prova di una generosità unica che, ancora oggi, mi commuove. Negli anni in cui ho servito come amministratore pubblico, Gennaro ed io abbiamo avuto modo di conoscerci ancora di più. Come rappresentante del sindacato, ci siamo confrontati ogni anno sul bilancio del Comune. Diventare un suo amico è stato semplice e come tale voglio ricordarlo: un vero amico. Un abbraccio alla famiglia e le mie più sentite condoglianze. Da oggi, a Montopoli, siamo tutti un po’ più soli”. (ndm)

(notizia in aggiornamento)