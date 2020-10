Lavoro, il comune di San Miniato assume: un posto per disabili

Il comune di San Miniato cerca un tecnico, quelli che negli enti pubblici rientrano nella categoria C. È pubblico il bando per l’assunzione di una persona appartenente alle categorie protette: cioè, la selezione è volta all’inserimento lavorativo di disabili con assunzioni mirate.

Il candidato dovrà avere la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea, dovrà essere maggiorenne e avere idoneità fisica all’impiego. Un altro requisito è quello di essere iscritto nelle liste elettorali o, se non italiano, godere di diritti civili e politici nello stato di provenienza. Non deve avere a proprio carico dei procedimenti penali e non essere stato licenziato precedentemente a seguito di un provvedimento disciplinare.

Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto è necessario avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado (le superiori). Inoltre, il candidato deve essere iscritto nelle liste di collocamento mirato territorialmente competente come categoria protetta.

La domanda può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del comune di Santa Croce sull’Arno o inviata per posta raccomandata all’indirizzo: Ufficio personale associato Comune di Santa Croce sull’Arno piazza del Popolo 8.