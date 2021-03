Lavoro, un posto a tempo indeterminato al comune di Empoli

È in pubblicazione sul sito del comune di Empoli un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per lavorare nel settore Ragioneria. Il termine per la presentazione delle domande è sabato 3 aprile.

Si tratta di un Categoria D, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Direttivo, sarà assegnato al servizio Ragioneria con passaggio diretto tra amministrazioni. Fra i requisiti richiesti per la partecipazione c’è quello di essere già dipendente a tempo indeterminato in una pubblica amministrazione, inquadrato nella Categoria D – Profilo Professionale Istruttore Amministrativo Direttivo o profilo equivalente.

Gli altri requisiti sono quelli classici presenti nelle domande di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Per la consultazione dell’avviso e per reperire il modello per la presentazione delle domande è necessario accedere al link apposito del sito istituzionale del comune di Empoli nella pagina dei bandi di concorso: https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html.