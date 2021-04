Lavoro, la Ctt seleziona meccanici

C’è tempo fino al 21 aprile per presentare domanda ed entrare in una delle graduatorie in allestimento da parte della Compagnia Toscana trasporti (Ctt). La selezione è volta a creare quattro graduatorie per un’eventuale assunzione futura nelle officine e nei depositi delle province di Pisa, Lucca, Massa e Livorno.

Per fare domanda occorre essere in possesso del diploma di scuola media, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti. La precedenza sarà data a chi mostra una comprovata esperienza specifica o è in possesso di titoli di studio superiori alla licenza media o di attestati specialistici nell’ambito manutentivo. Inoltre, è preferita la patente di categoria D o DE.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità online, compilando il format disponibile sul sito web www.cttnord.it cliccando sul banner dedicato oppure attraverso la sezione Lavora con noi. È possibile concorrere solo per una graduatoria a scelta tra Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Alla domanda dovranno essere allegati curriculum professionale e fototessera.

La società si riserva l’eventualità di effettuare una prova preselettiva consistente in un quiz di natura tecnica a risposta multipla consistente in un colloquio e nella risoluzione di un guasto a bordo bus. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito web www.cttnord.it.