San Miniato, concorso per un istruttore tecnico a tempo indeterminato

Domande entro il 18 settembre per il posto nel settore Lavori Pubblici e Ambiente

Il Comune di San Miniato cerca un istruttore tecnico da inserire a tempo pieno e indeterminato nel Settore 5 Lavori Pubblici e Ambiente. È stato pubblicato il bando per la selezione pubblica per esami, riservata a un posto nell’Area degli Istruttori, l’ex categoria C.

Per partecipare sono richiesti, tra gli altri requisiti, la maggiore età, l’idoneità all’impiego, la patente B e un diploma quinquennale di geometra, perito tecnico o titolo equivalente. Sono ammessi anche alcuni titoli universitari indicati nel bando.

La selezione prevede una prova scritta e una orale. La domanda dovrà essere presentata online sul Portale InPA entro il 18 settembre.