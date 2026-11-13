Ex bibliotecarie di San Miniato Basso: i licenziamenti erano illegittimi

“Due anni fa eravamo contro tutti, oggi ci viene riconosciuta un po’ di giustizia”. Era “illegittimo” il licenziamento delle ormai ex bibliotecarie della biblioteca di San Miniato Basso. E’ questa, in definitiva, la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, in merito ai licenziamenti operati dalla Cooperativa Promocultura nel contesto della fine dell’appalto.

Una decisione, quella del giudice Pierpaolo Vincelli, che smonta il tentativo di ricorrere da parte del soggetto che fino al 2024 aveva in carica l’appalto delle lavoratrici, che da anni portano avanti una vertenza iniziata prima con la promessa di un ricollocamento in altre strutture gestite e poi, in parte, si sono ritrovate a non lavorare per svariati mesi, fino poi al licenziamento. A ricorrere in particolare sono state tre delle lavoratrici coinvolte. Adesso le parole del giudice mettono un punto almeno sul rapporto fra queste e la cooperativa, che secondo il giudice “dopo la cessazione dell’appalto” avrebbe secondo le ricorrenti “prospettato alle lavoratrici soltanto ricollocazioni parziali e temporanee presso altri servizi, senza rappresentare tutte le posizioni effettivamente disponibili e dopo avere già assegnato ad altre dipendenti, con minore anzianità e minori carichi familiari, le collocazioni più favorevoli”.

Le lavoratrici, in pratica, avrebbero avuto diritto ad un vero reintegro in postazioni simili, in ossequio a quello che in gergo viene definito “l’obbligo di repêchage”. Anche considerando “l’anzianità maturata” oltre che “le dimensioni della cooperativa, dell’effettiva cessazione dell’appalto, dei tentativi di ricollocazione comunque intrapresi, ancorché mediante offerte non equivalenti, e della mancata verifica delle possibilità di reimpiego in prossimità del recesso, l’indennità può essere equitativamente determinata in quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Considerando gli annunci fatti a piu riprese dalle ex bibliotecarie coinvolte, adesso questa prima sentenza rischia di essere solo l’antipasto. Sciolto il nodo del rapporto con la cooperativa, resta infatti aperto quello delle ragioni dietro alla decisione del comune di ritirare quell’ormai celeberrimo appalto.