“Antifascista nei fatti”, Alessandra Nardini aderisce all’appello di Anpi

“Aderisco convintamente”. Questa la risposta di Alessandra Nardini, consigliera regionale e capolista del Partito democratico in provincia di Pisa alle prossime regionali all’appello lanciato dall’Associazione nazionale partigiani italiani a difendere e diffondere i valori dell’antifascismo.

“In questa legislatura regionale – ha detto Nardini – ho sempre cercato di essere al meglio testimone dei valori della Resistenza, dell’antifascismo e della Costituzione. Non soltanto a parole e nelle importanti occasioni di commemorazione, ma soprattutto nella concretezza degli atti presentati e delle posizioni politiche assunte per accrescere libertà, uguaglianza, diritti, rispetto della dignità di tutte e di tutti”.

Per questo, ha continuato “aderisco pubblicamente e con grande convinzione all’appello che Anpi ha rivolto alle candidate e ai candidati per difendere e diffondere i valori della Costituzione e dell’antifascismo, contrastare neofascismi e razzismi, e per favorire il coordinamento e la valorizzazione delle esperienze e delle risorse disponibili in Toscana. Per questo dichiaro anche di riconoscermi pienamente nei principi ispiratori dello statuto della Regione e nella necessità di potenziare ulteriormente le iniziative finalizzate a coltivare e diffondere la memoria”.