Regionali 2020, domani il ministro Provenzano a Pontedera insieme a Nardini

Una giornata pisana per il ministro per il sud Giuseppe Provenzano: domani (sabato 5 settembre) sarà in giro per la provincia di Pisa in vista delle elezioni regionali con Alessandra Nardini. Prima Volterra, poi Pontedera e, a finire, Pisa.

Alle 16,15 il ministro sarà insieme alla candidata del partito democratico al Chiostro delle Monache, in via del teatro a Volterra per un incontro pubblico sul tema Politiche di sviluppo e coesione per le aree interne.

Alle 18 al Centrum Sete Sois Sete Luas, in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera i due parteciperanno a un incontro con la cittadinanza organizzato dal Pd pontederese e, alle 20, tappa pisana, con un incontro dal titolo La coesione sociale e territoriale come lotta alle disuguaglianze, nel locale Chicchessia in piazza Gambacorti.