Tanta gente alla “cacciuccata elettorale” di Andrea Pieroni e Alessadra Nardini. Un’occasione per parlare di politica a Santa Maria a Monte, nei locali del circolo Arci La Perla di Montecalvoli, ieri martedì 8 settembre.

Nardini e Pieroni, entrambi candidati al consiglio regionale per le elezioni del 20 e 21 settembre per la provincia di Pisa, si sono confrontati con elettori e potenziali tali. Tanti i temi riguardanti la Provincia e la Regione più in generale toccati nel dibattito con la segretaria del partito democratico della Chiocciola, Patrizia Faraoni.