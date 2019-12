Lambertucci: “Dice di guardare a Santa Croce ma sproloquia su Pisa, Cascina e sull’Europa”

“Dice di guardare a Santa Croce sull’Arno ma poi sproloquia su Pisa, Cascina e sull’Europa e cerca pure di strumentalizzare le sardine. Troppi brindisi e pacchi luccicanti”. Invitando la Stampa a “fare un giro insieme a noi per vedere la vera consistenza della Santa Croce luccicante del sindaco Deidda”, il capogruppo di Per un’altra Santa Croce Alessandro Lambertucci replica alla replica della sindaco al suo commento sul bilancio di fine anno.

Una “supercazzola“, definisce la risposta di Deidda “immediata e agitata”, che non risponde “in alcun modo alle domande da noi poste ma devia dal contenuto. Segno evidente che i suoi sono solo spot senza sostanza. Quindi glielo ripetiamo: il verde non viene curato, il paese è sporco, le strade sono piene di buche e al buio, i mezzi elettrici in dotazione al comune sono in disuso, delle colonnine per la ricarica elettrica ne funzionano solo 2 su 10, in comune quando piove sono obbligati a spargere la segatura e i pavimenti sono stati realizzati male e risultano pericolosamente scivolosi, la Nuova Francesca rifatta solo due anni fa è ritornata ad essere la ‘strada delle buche‘, le strade della zona industriale sono tutte dissestate, ai consiglieri comunali viene negato il diritto all’informazione non consegnandogli copia degli atti amministrativi nei tempi previsti dalla legge. Non sono state ancora nominate le commissioni comunali permanenti competenti per materia che in tutti gli altri comuni si sono già insediate da mesi”.