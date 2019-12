Lotta all’evasione fiscale, a San Miniato al lavoro nuova società di riscossioni per recuperare Imu e Tasi

Imu, Tasi e Tosap: a San Miniato dal 1 gennaio prossimo “bussa” Abaco. E’ questa la società di riscossione, con sede legale a Padova, cui si affiderà il Comune non soltanto per riscuotere le entrate ordinarie ma anche per proseguire la lotta all’evasione. Un fenomeno quest’ultimo che pesa grandemente sui conti degli enti locali, che si organizzano, anche facendo rete, per recuperare importanti introiti dalla tassazione.

La società è stata individuata attraverso un bando gestito dalla centrale unica di committenza che unisce i principali comuni del comprensorio del Cuoio e vale una cifra pari a un milione e 142mila euro, più qualche spicciolo.

Abaco si occuperà delle riscossioni dal 2020 al 2022 per conto del Comune di San Miniato, e relativamente ad alcuni tributi comunali: Imu, Tasi e Tosap.

L’incarico tuttavia potrà essere rinnovato anche per il triennio 2023-2025. La società prenderà incarico da inizio gennaio e si occuperà anche delle verifiche sulla situazione delle riscossioni dei tributi, per procedere con l’invio delle cartelle per la riscossione coattiva.