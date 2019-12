Gettone ai consiglieri: 1.900 euro per 9 sedute

E’ di appena 1.900 euro all’anno il rimborso ai consiglieri comunali di Santa Croce sull’Arno per la partecipazione alle sedute della pubblica assise.

Il costo medio per le casse del Comune a seduta per consigliere è di 20 euro circa. Lo si ricapitola in una determina dell’amministrazione, in cui il conto della cifra viene fatto su base annua.

Nel corso del 2019 sono state 9 le sedute che sono state convocate a Santa Croce: il totale dell’importo del gettone che se ne ricava è di 1.900 euro.