Studentessa multata per aver partecipato ad un’iniziativa sindacale, solidarietà dal Pd

Il Partito Democratico di Montopoli Valdarno ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza e solidarietà verso Elena e Margherita, due studentesse che vivono a Montopoli e Sesto Fiorentino, che si sono viste recapitare un’ammenda di 4mila euro per aver partecipato ad un picchetto sindacale organizzato dai lavoratori della Tintoria Superlativa di Prato.

“Care Elena e Margherita – si legge nella lettera dei Dem – siamo sinceramente colpiti dalla notizia dell’ammenda imputatavi per aver partecipato ad un picchetto sindacale. Vicenda impressionante se si volge lo sguardo poco a ritroso, quando la manifestazione studentesca dell’Onda bloccava Pisa per un’intera giornata (ponti, lungarni, la stazione ferroviaria, addirittura l’aeroporto Galilei ed un tratto della FiPiLi); senza che a nessun partecipante venisse inflitta una pena simile, e con una città solidale”.

“Evidentemente – prosegue la lettera – c’era una sensibilità differente; una sensibilità che questo Paese e le forze politiche che lo hanno guidato in questi anni stanno perdendo. È ingiusto che due studentesse siano punite per aver dimostrato solidarietà a dei lavoratori in sciopero. Così come è ingiusto che dei lavoratori siano puniti per aver scioperato, sia pure indirettamente. Ð però nostro dovere essere intellettualmente onesti: noi sapevamo cosa si nascondeva dentro i Decreti sicurezza voluti da Salvini quando ci opponevamo alla loro approvazione”.

“Siamo dunque in colpevole ritardo – conclude la lettera -. E la dimostrazione plastica di questo ritardo è stata ben rappresentata dalle piazze che in questi ultimi mesi si sono riempite di migliaia di persone che hanno manifestato in nome dell’antifascismo e della lotta alla discriminazione dello straniero. È per questo che si devono al più presto rivedere le politiche sulla sicurezza, anche attraverso una coraggiosa autocritica su scelte che anche il Partito Democratico ha operato in questi anni; un cammino che è stato in parte intrapreso dal ministro dell’interno Lamorgese, anche se forse non con tutto il vigore necessario. Pertanto, il Pd di Montopoli esprime solidarietà nei vostri confronti e sosterrà le vostre giuste istanze, facendosene portavoce con la nostra rappresentanza parlamentare“.