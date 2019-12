“Capodanno senza botti”, appello dei sindaci del Cuoio

Che Capodanno sia una festa per tutti ma senza i botti. E’ questo l’appello dei primi cittadini del comprensorio del Cuoio: Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco, Giulia Deidda, sindaco di S. Croce sull’Arno e Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli Val d’Arno.

“Tra poco sarà Capodanno – scrivono – e molti di noi vorranno festeggiare in modo allegro e chiassoso. Tutto questo potremo farlo, divertendoci, senza utilizzare i botti, che sono pericolosi e possono arrecare danno alle persone e ai nostri amici animali”.

A differenza di altri Comuni, che impongono il divieto di utilizzo dei botti, noi Sindaci del Comprensorio del Cuoio abbiamo ritenuto di voler fare appello al senso di civiltà dei nostri cittadini, che con il loro buon senso eviteranno situazioni gratuite di pericolo, per uomini e animali: lo avete sempre dimostrato e, siamo certi, continuerete a dimostrarlo!

“Facciamo appello a voi – concludono – perché ancora una volta il divertimento e la voglia di far festa possano e debbano non degenerare in forme di condotta da punire: il rispetto di tutti deve prevalere, insieme alla civiltà”.