Oliveri: “Si pubblichino anche i compensi degli assessori”

Santa Croce, si pubblichino sull’albo anche i compensi di vicesindaco e assessori. Lo chiede il consigliere comunale di Per un’altra Santa Croce, Enzo Oliveri, intervenendo sulla pubblicazione dei compensi per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.

“Di norma – precisa – la seduta di un consiglio comunale dura 3 ore, inizia alle 21,00 e termina verso le 24, in un comune come il nostro che rientra tra quelli sopra 10.000 abitanti e sotto 30.000, la legge prevede che il gettone presenza sia pari a 20,99 euro lordi. Agli assessori e al sindaco non spetta il gettone presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale in quanto percepiscono l’indennità di funzione”.

“Nella determina 1001 del 20 dicembre – aggiunge – viene riportato in base alla legge vigente che il sindaco di Santa Croce sull’Arno ha diritto di percepire mensilmente un’indennità di funzione pari a 2.928,31 euro e inoltre ogni anno gli viene accantonato l’importo dell’indennità di fine mandato che viene quantificato di conseguenza in 2.928,31 euro”.

“Ora i santacrocesi e gli staffolesi – aggiunge – chiedono di conoscere anche gli importi dello stipendio del vice sindaco e degli assessori comunali per avere il quadro completo dei compensi di tutti gli amministratori. Inoltre sarebbe opportuno che almeno sul sito del comune nella pagina amministrazione trasparente oltre a essere menzionati i componenti del consiglio comunale, l’amministrazione riportasse quanto percepiscono sia come stipendio che come gettoni di presenza i vari amministratori per le funzioni che svolgono”.