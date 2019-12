Volontari dei vigili del fuoco a rischio, interrogazione di Legnaioli (Lega)

“La situazione dei volontari del vigili del fuoco in provincia di Pisa è drammaticamente seria. Abbiamo già vissuto sulla nostra pelle, qualche tempo fa, cosa significhi dover gestire un incendio. Per questo motivo il servizio reso dai volontari dei pompieri non può essere chiuso ma va tutelato e salvaguardato al pari degli effettivi”.

È con queste parole che la parlamentare della Lega, Donatella Legnaioli, interviene per commentare la interrogazione parlamentare che da lei sarà presentata sulla questione dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco della provincia di Pisa.

“La situazione è molto preoccupante, sia per quanto riguarda gli effettivi, laddove il parco mezzi non risulta idoneo, sia per quanto concerne i volontari. Per entrambi è doveroso che il ministro si interessi e verifichi quanto sta accadendo nella nostra Provincia, stanziando le risorse necessarie e approntando le dovute misure: la sicurezza dei Pisani non può essere secondaria a niente e nessuno”.