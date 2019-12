Volontari dei vigili del fuoco, Pieroni (Pd): “Sistema da salvaguardare”

Distaccamenti volontari antincendio, anche il consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni, si schiera per il loro mantenimento.

“La questione della prevenzione e del pronto intervento deve essere messa al centro delle priorità e mi unisco all’appello dei sindaci Mirko Terreni e Francesca Brogi – dice – Un tavolo di lavoro che metta insieme i comuni sede di distaccamento volontario, il comando provinciale dei vigili del fuoco e la prefettura serve ad avere un’unica voce per trasmettere criticità e problematiche agli organi competenti”.

“I distaccamenti hanno un ruolo fondamentale nel garantire prevenzione e pronto intervento in particolare nei luoghi più lontani rispetto alla caserma che ha sede a Pisa – prosegue il consigliere regionale – Comuni come Casciana Terme Lari e Ponsacco, come tutti quelli della provincia pisana, devono misurarsi con un territorio molto diverso: da un lato la parte produttiva e dei servizi, che attira un grande numero giornaliero di persone, prevalentemente motorizzate e dall’altra le aree agricole e naturalistiche, che richiedono prevenzione e attenzione costante, per non parlare delle zone più turistiche che hanno un maggiore afflusso di persone”.

“Un anno fa tutti i sindaci della provincia – ricorda e conclude Pieroni – scrissero all’allora ministro dell’interno Salvini, ma senza esito. L’attuale governo si faccia carico della questione, a partire dal problema dei mezzi denunciato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco D’Anna. Il nostro è un territorio con una grande storia di volontariato del soccorso, con un tessuto associativo fatto di molti volontari che svolgono un importante ruolo di supporto alla struttura permanente. Dobbiamo mantenere non solo una presenza, ma anche quella cultura del volontariato per la tutela del territorio e del cittadino che ha sempre caratterizzato queste comunità”.