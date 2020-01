Trasporti dalle scuole alle palestre, Lega San Miniato interroga sui costi

Niente palestre per Itc Cattaneo e liceo Marconi, la Lega interroga sindaco e giunta sui costi legati a tale carenza. Lo fa con una interpellanza consiliare che sarà discussa appena calendarizzata in Consiglio.

In particolare il consigliere Roberto Ferraro chiede “a quanto ammonta il costo annuo a carico del Comune e/o della Provincia per mettere in atto i collegamenti fra i plessi scolastici citati e le palestre e impianti sportivi utilizzati e a favore di chi vengono erogati i pagamenti; a quanto ammonta il costo annuo corrisposto dalla Provincia e/o dal Comune per poter usufruire delle palestre e degli impianti sportivi in questione e a favore di chi vengono erogati i predetti pagamenti”.

L’interpellanza si conclude con la richiesta “se la nuova palestra che il Comune ha intenzione di costruire a Fontevivo si prevede venga utilizzata anche dai plessi scolastici che ne sono privi e in tale eventualità se si ritiene che per tale utilizzo dovrà essere corrisposta da parte del Comune o della Provincia una somma a terzi soggetti“.