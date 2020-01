Apericena con Giani: organizza il Pd di Montopoli

Prosegue in Valdarno la campagna elettorale del candidato governatore per il centrosinistra, Eugenio Giani.

Il Partito Democratico di Montopoli ha organizzato per giovedì (30 gennaio) un apericena alle 19 alla pasticceria Il Paradiso dei Golosi di San Romano. “Un’occasione dicono dal partito – per conoscere i progetti per il futuro della Toscana che sta costruendo il nostro candidato, che sarà con noi soprattutto per ascoltarci”.

“Eugenio Giani – prosegue il Pd – ha saputo, in questi anni, stare tra la gente per avvicinare l’ente regionale ai cittadini, prestando attenzione ai bisogni di tutti. Ed anche in campagna elettorale prosegue questo suo metodo di lavoro, con l’intento di dare risposte più precise e puntuali alle effettive necessità delle nostre comunità”.