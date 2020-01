Coronavirus, Forza Italia su turista sospetta: “In quarantena chi era sul bus con lei”

Maurizio Marchetti, capogruppo di Forza Italia, esprime preoccupazione per la possibile diffusione del virus cinese a Lucca e in Toscana. Tanto da proporre la valutazione della quarantena per le persone sull’autobus insieme alla persona ricoverata ieri (27 gennaio) sera per sospetta contrazione del coronavirus.

“Sappiamo che i passeggeri del pullman da cui è stata isolata e trasferita all’ospedale di Pistoia una donna con sintomi che fanno sospettare possa essere infetta da coronavirus sono alloggiati a Lucca. La Asl – dice Marchetti – si dichiara pronta a ogni evenienza. Io però mi chiedo e domando alle autorità sanitarie se sussistano i presupposti per collocarli in quarantena, almeno in attesa dei risultati degli esami sulla 53enne ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Pistoia”.

“I 53 passeggeri a bordo del pullman erano già transitati a Firenze. Adesso si trovano alloggiati in un albergo a Lucca. Non so se sia praticabile esaminare le condizioni di salute di tutti loro, né se possano sussistere i presupposti per collocarli in quarantena. So però – incalza il capogruppo di Forza Italia – e invito la Regione e la Asl ad operare in tal senso, che vanno attuati tutti i meccanismi di massima prudenza per scongiurare l’eventualità del diffondersi del contagio. È noto che il coronavirus ha 14 giorni di incubazione. Bisogna adottare ogni precauzione utile”.

Un invito alla cautela, senza allarmismi, arriva anche dall’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi: “In merito al caso della signora cinese ricoverata in isolamento per caso sospetto di coronavirus, ci auguriamo che i risultati delle analisi possano scongiurare questa ipotesi, sia per la signora stessa che per tutti coloro che recentemente sono stati in contatto con lei”.

“Inutile fare allarmismi: la signora, originaria della provincia di Hubei, il cui capoluogo è Wuhan, è ricoverata da ieri sera in isolamento e i medici stanno facendo tutte le analisi del caso, seguendo passo passo i protocolli che questi casi così delicati richiedono”, ha concluso Zucconi.