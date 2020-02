Incrocio di via Francesca sud, si cambia il semaforo

Partirà la mattina di martedì (4 febbraio), per concludersi venerdì 7, l’intervento di sostituzione dell’impianto semaforico in corrispondenza dell’intersezione tra via Francesca Sud, via Leonardo Da Vinci, viale Italia, viale Europa e Via Fermi, nei pressi della Casa del Popolo, a Castelfranco di Sotto.

Il Comune di Castelfranco informa la cittadinanza che per poter effettuare i lavori in sicurezza, il semaforo resterà spento. Per tutto il corso dei lavori la circolazione stradale nell’area interessata sarà regolamentata da opportuna cartellonistica, per consentire il regolare svolgimento dell’intervento ed al fine di tutelare la pubblica incolumità.

L’opera fa parte degli interventi di efficientamento e risparmio energetico degli impianti realizzati per conto di Toscana Energia Green. I lavori, finalizzati ad un miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione, comprenderanno la sostituzione delle lanterne semaforiche e relative paline di supporto.

La mattina, all’inizio dei lavori, l’impianto semaforico dell’incrocio sarà disattivato. Alla fine della giornata, per garantire una maggiore sicurezza nelle ore notturne, sarà ripristinato in modalità lampeggiante.

Durante il corso dei lavori, la Polizia Municipale nelle ore di punta presiederà l’intersezione interessata dall’intervento per facilitare il fluire del traffico. Tutti i cittadini sono comunque invitati a prestare la massima prudenza alla guida.