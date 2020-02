Cambiamenti: “Fiducia a Bertini ma il sindaco relazioni in consiglio comunale”

“Speriamo vivamente per il nostro Comune che tutto si risolva per il meglio, ma ci sembra doveroso che il sindaco Giglioli relazioni sulla vicenda in consiglio comunale“. Lo dice il presidente del Comitato Cittadino CambiaMenti Federico Faraoni sull’indagine della Guardia di Finanza che ha toccato anche San Miniato.

“L’indagine – per Faraoni – sottolinea come il nostro territorio è soggetto alle infiltrazioni da parte di organizzazioni mafiose. Non molto tempo fa sottolineavamo come la Toscana e la provincia di Pisa fossero ormai permeata da gruppi mafiosi, ma come spesso accade siamo stati tacciati d’allarmismo ingiustificato, salvo poi avere ragione.

Nell’operazione risulta indagato anche l’assessore al bilancio del comune di San Miniato, sembra relativamente al giro di fatturazioni false. Questa notizia ci preoccupa molto, anche se teniamo a ricordare che l’assessore è allo stato solo indagato e anche qualora fosse imputato sarebbe innocente fino alla sentenza di condanna passata in giudicato”.