Pasqualino su Bertini: “Innocente fino a prova contraria”

“Sicuramente non apprezzo l’operato politico e amministrativo che porta avanti all’interno del comune di San Miniato, ma per altre conclusioni dobbiamo aspettare la fine delle indagini, non possiamo sostituirci alla magistratura”. Lo dice oggi 7 febbraio Giovanni Pasqualino, commissario Lega San Miniato, commentando la maxi inchiesta di Guardia di Finanza e Dda che ha coinvolto anche l’azienda della quale l’assessore Gianluca Bertini è amministratore delegato.

“Come gruppo Lega quindi – assicura Pasqualino – non abbiamo nessuna intenzione di strumentalizzare questa vicenda. Rimaniamo però curiosi di sapere come intenderà agire il sindaco Simone Giglioli: se chiederà all’assessore Bertini di fare un passo indietro o se continuerà a tenerlo all’interno della giunta col rischio di macchiarla qualora lo stesso venisse condannato”.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Pisa, Pasqualino spiegò “In che modo la mafia riusciva a ripulire i soldi sporchi. Nel giro di una settimana viene fuori una indagine che vede la nostra Regione protagonista, utilizzata proprio come lavatrice di denaro illecito per un giro di circa 150 milioni legati al settore pallets. Questa inchiesta della dda di Firenze condotta dalla guardia di Finanza di Prato ha portato all’arresto di 12 persone residenti sia in Toscana che in Sicilia. Il denaro arrivava in Toscana e veniva ripulito utilizzando imprese che commerciavano pallets intestate a prestanome. Da Commissario Lega del comprensorio, leggendo del coinvolgimento dell’assessore di San Miniato Gianluca Bertini che risulta fra gli indagati in qualità di rappresentante legale della ditta Pallets Bertini Group srl, mi sento di dire che fino a prova contraria se uno non è condannato è innocente”.