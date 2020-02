“Una direzione provinciale urgente dopo le dimissioni di Sonetti”, la chiedono i sindaci del Pd

Più che dimissioni, sono sembrate una fuga. Che in molti, compresi i sindaci della provincia di Pisa eletti con il Pd, hanno appreso dai giornali. Dimissioni, a dire il vero, che paiono aver sconcertato di più per il modo che per il resto e che i sindaci, in qualche modo, vogliono sia l’occasione per rimettere in modo un Pd tenuto alla catena.

Così hanno fatto una richiesta al presidente della Direzione provinciale Ranieri Bizzarri e alla presidente dell’assemblea provinciale Linda Vanni, inoltrata per conoscenza anche alla segretaria regionale Simona Bonafè, di convocare la direzione provinciale nel minor tempo possibile.

Dopo “Dimissioni che non sono state né discusse né presentate negli organismi dirigenti” e considerato che “È necessario individuare un percorso che porti, in tempi celeri, alla scelta di una figura che sia in grado di dirigere con autorevolezza tutto il Partito Democratico pisano, da troppo tempo fermo e immobile. Le scadenze che abbiamo alle porte non possono farci perdere tempo prezioso.

Il lavoro per le elezioni regionali, con il nostro candidato Eugenio Giani e la formazione di una lista provinciale forte e attrattiva, sono banchi di prova immediati. Senza dimenticare le fondamentali elezioni amministrative di Cascina, dove saremo impegnati con il nostro partito e la coalizione a fianco del candidato Michelangelo Betti a riconquistare il governo della città.

Per questi motivi, chiediamo al presidente della direzione provinciale, alla presidente dell’assemblea provinciale e alla segretaria regionale la convocazione della direzione provinciale già nella prossima settimana”.

Di seguito l’elenco dei sindaci firmatari.

Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato

Sergio Di Maio, Sindaco di San Giuliano Terme

Alessio Lari, Sindaco di Buti

Giulia Deidda, Sindaco di Santa Croce sull’Arno

Mirko Terreni, Sindaco Casciana Terme Lari

Giamila Carli, Sindaco di Santa Luce

Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli

Massimiliano Angori, Sindaco di Vecchiano

Mirko Bini, Sindaco di Terricciola

Dario Carmassi, Sindaco di Bientina

Matteo Ferrucci, Sindaco di Vicopisano

Gabriele Toti, Sindaco di Castelfranco di Sotto

Marco Gherardini, Sindaco di Palaia

Cristiano Alderigi, Sindaco di Calcinaia

Alberto Lenzi, Sindaco di Fauglia

Francesco Govi, Sindaco di Monteverdi marittimo

Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera

Francesca Brogi, Sindaco di Ponsacco

Thomas D’Addona, Sindaco di Crespina Lorenzana

Arianna Cecchini, Sindaco di Capannoli

Alessio Barbafieri, Sindaco di Lajatico

Giacomo Santi, Sindaco di Volterra

Giovanni Capecchi, Sindaco di Montopoli Valdarno

Sandro Cerri, Sindaco di Montecatini Val di Cecina