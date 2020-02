Chiude al traffico il primo tratto di via Vettori

Dalle 8 alle 16 di domani (14 febbraio), per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio privato a Santa Croce sull’Arno, verrà chiuso al transito veicolare la prima parte di via Vettori compresa tra le intersezioni con piazza Matteotti e Corso Mazzini, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra i numeri civici 1 e 11.

I veicoli in uscita da via Vettori, tratto Corso Mazzini – Lungarno Tripoli, saranno deviati su Corso Mazzini – via Puccioni mentre quelli diretti in via Vettori, stesso tratto, saranno deviati su via Buoni – Corso Mazzini.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e le deviazioni in atto.