Gli accordi di Distretto piacciono al Pd “Per una serie di ragioni”

“Il Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno plaude agli accordi di Distretto che hanno visto al tavolo delle trattative i sindacati Cgil, Cisl, Uil, l’Unione Industriali Pisani, Assoconciatori e Consorzio Conciatori. A nostro avviso si tratta di accordi importanti per una serie di ragioni”. A spiegarle è il segretario del Pd di Santa Croce sull’Arno Ivetta Parentini.

“Ci fa piacere – spiega – che i sindacati abbiano portato avanti una serie di proposte che guardano all’aspetto economico, il Premio di risultato che può essere convertito in servizi e in quel caso non è soggetto a tassazione e danno anche grande rilievo agli aspetti etici. L’attenzione a prevenire fenomeni di dumping sociale, l’attenzione alla sicurezza, a non incoraggiare contratti a tempo determinato, sono aspetti che attengono all’etica nei luoghi di lavoro. Ci congratuliamo con tutti gli attori, sindacalisti e rappresentanti dell’imprenditoria, per avere concluso accordi importanti e all’avanguardia.

L’insieme di questi accordi costruisce un sistema di responsabilità condivisa in cui lavoratori e imprenditori, per quello che ad ogni parte attiene, si impegnano ad offrire qualità di lavoro che viene giustamente premiata in modo significativo con una cifra, 2mila euro che, non a caso, può essere considerata una quattordicesima mensilità. Siamo convinti che questi accordi siano il frutto di anni di collaborazione e confronto leale e auspichiamo che si proceda nella stessa direzione anche oltre il 2021, 22 e 23, gli anni oggetto degli accordi citati”.