Pd, la sindaco Barnini nella nuova segreteria di Zingaretti

Si occuperà di Welfare. Con questo incarico, il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha voluto la sindaco di Empoli Brenda Barnini nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

Nell’organismo esecutivo con funzioni politiche e istituzionali entrano anche nomi noti come Marco Furfaro, Marianna Madia e Roberta Pinotti. Il segretario nazionale ha nominato capo segreteria politica Michele Meta.

“È importante – per il segretario Zingaretti – affrontare i difficili appuntamenti che abbiamo davanti con spirito combattivo e unitario, impostando un lavoro che ormai è proiettato nei territori per il rilancio dell’organizzazione e di coordinamento dell’attività di governo e parlamentare. Ho fatto il massimo sforzo per promuovere organismi dirigenti finalmente unitari di tutto il Pd, proponendo figure nuove, parlamentari, dei territori, sindaci e amministratori che con diversi incarichi entreranno a far parte di questa squadra”.

Ai nominativi andrà aggiunta la portavoce della Conferenza delle donne democratiche che sarà eletta il 14 marzo prossimo e il coordinatore dell’Assemblea Nazionale dei Sindaci che sarà eletto il 28 marzo.